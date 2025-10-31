プロボクシング六島ジムは31日、スタッフによるブログを更新し、所属するミドル級のアジア3冠王者・国本陸（28）が日本王座を返上したと発表した。同ジムはミドル級選手ばかりを集めた興行「TheMiddle」を5日に大阪市住吉区民センターで実施した。その第4試合で日本同級2位の酒井幹生（角海老宝石）に判定3―0で勝った同4位だった荒本一成（帝拳）が同2位へ浮上する機会に、日本王座を返上したことを説明。両選手の「TheMi