【慶州（キョンジュ）（韓国南東部）＝上村健太、吉永亜希子】高市首相は３１日、中国の習近平（シージンピン）国家主席と訪問先の韓国・慶州で約３０分間会談した。両氏は、日中間の懸案を管理しつつ共通の利益の拡大で協力する「戦略的互恵関係」を推進していくことで一致し、首脳間の対話の重要性を確認した。首相は中国の一方的な海洋進出や不透明な在留邦人の拘束、恣意（しい）的な輸出入規制などに懸念を表明した。両氏