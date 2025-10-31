11月1日（土）の天気3連休初日は北日本で大荒れとなりそうです。東〜西日本の太平洋側は行楽日和となるでしょう。●西日本、沖縄晴れ間の出るところが多いですが、日本海側は雨や雷雨となるところがあるでしょう。肌寒さは解消し、高知や宮崎、鹿児島は24℃まで上がりそうです。●東日本関東の雨は未明まで。関東や東海は朝から日差しが届き、10月上旬並みの陽気となるでしょう。東京や宇都宮で23℃まで上がり、甲府など夏日になる