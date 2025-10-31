コンバースの「SPORTSWEAR」ラインから、撥水性とストレッチ性を兼ね備えた高機能デニムシリーズ「SUPER ACTIVE SYNTHETIC DENIM」が新登場。デニム特有のヴィンテージ感と現代的な快適さを融合し、アクティブな日常に寄り添うアイテムです。全国の取り扱い店舗および公式オンラインショップで発売中の今季注目コレクションをチェックしてみて。 コンバース「SPORTSWEAR」が贈る新感覚デニム 「SUPER