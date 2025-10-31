目出し帽をかぶった3人組が、タイヤホイール約350本を窃盗。その一部始終を、防犯カメラが捉えていました。■目出し帽3人組が次々と…10月21日午前2時半ごろ。防犯カメラが捉えたのは、止まった1台のトラック。乗っていたのは、目出し帽をかぶった3人組です。トラックの屋根にのぼり、何かを手に取ったかと思うと、次々と荷台に乗せていきます。アルミでできた“タイヤホイール”です。途中で、防犯カメラに気づいた様子を見せると