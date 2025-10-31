¡Ö¤¨¡¼!¤½¤ó¤Ê¤Î¤¢¤ê¡¼!?¤Ã¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×ÏÃÂê¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤¬?·ã¥ì¥¢¤Ê¾ì½ê?¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍÍ­Æñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª(¥é¥¹¥È¤Î¾×·â¤ÏËÍ¤âÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤ÇÀ¼¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¾Ð)¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢28ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òX¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¾®µ×ÊÝ¼÷¿Í(¤È¤·¤Ò¤È)¡£¡ÖÂç¹¥¤­¤ÊÀèÇÚ¤È¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¼ç±é¤ÎÂçÀôÍÎ¤ÈÃË»Ò¥È¥¤¥ì¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£