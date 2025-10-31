26年前に名古屋市西区で起きた殺人事件の容疑者が逮捕されました。被害者の夫は事件後も“現場”となったアパートの家賃を払い続けてきました。 【画像を見る】当時住んでいた“事件現場”のアパートの部屋 夫は26年家賃を払い続けた そこには妻以外の血痕が… 結婚4年目。1歳の息子を腕に抱く母親。この半年後に殺害されました。1999年11月13日、名古屋市西区のアパートで当時32歳の主婦・高羽奈美子さん が