メ～テレ（名古屋テレビ） 2026年、名古屋を中心に開かれる「アジア・アジアパラ競技大会」の経費が、想定の3倍を超える見通しとなっていることが関係者への取材で分かりました。 「アジア・アジアパラ競技大会」の組織委員会会長を務める愛知県の大村知事は31日、超党派のスポーツ議員連盟の総会に出席しました。 関係者によりますと、大村知事は大会の準備状況を説明する中で、物価高や人件費の高騰などから