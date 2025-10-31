気象台は、午後9時11分に、暴風警報を宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、野田村、洋野町に発表しました。また波浪警報を宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、野田村、洋野町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】岩手県・宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、住田町などに発表 31日