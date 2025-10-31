農水省が３１日、全国約１０００店舗のスーパーを対象にしたお米の販売数量・価格の推移（１０月２０〜２６日）を発表し、右肩上がりで高騰している銘柄米が５キロ４５２３円となった。今年２月には３８００円台だったが、その後、４４００円台まで上昇。小泉進次郎前農水大臣が就任して備蓄米放出を行った時期に一時下落傾向となったが、７月頃から再び上昇に転じていた。小泉氏の後任で、高市早苗政権で農水大臣となった鈴