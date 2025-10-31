俳優の窪塚洋介がハロウィンの３１日、家族での「鬼滅の刃」コスプレ画像を公開した。インスタグラムに「ＨＡＰＰＹＨＡＬＬＯＷＥＥＮ」とつづり、自身は蛇柱の伊黒小芭内、妻でダンサーの菅原優香は恋柱の甘露寺蜜璃、息子の俳優・愛流は主人公・竈門炭治郎、長女は栗花落カナヲに扮装している写真をアップした。窪塚家の恒例行事にネットは大盛り上がり。コメント欄では「毎年楽しみにしてます今年もすごい」「今年も