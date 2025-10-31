【シドニー共同】南太平洋のパプアニューギニア中部エンガ州で31日午前2時（日本時間同1時）ごろ、地滑りが発生し、21人が死亡した。オーストラリアの公共放送ABCがパプアの地元警察の情報として伝えた。被害の全容は明らかではなく、死傷者が増える可能性もある。地滑りがあったのは首都ポートモレスビーから北西約570キロの村。交流サイト（SNS）には、棒を使って土砂を掘り起こそうとしたり、犠牲者を悼んだりする人々の姿