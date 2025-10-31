メ～テレ（名古屋テレビ） 31日はハロウィンです。混雑やトラブルを避けるため、名古屋・栄の一部のエリアが規制されています。 「オアシス21」では午後5時から屋上エリア「水の宇宙船」、地上エリアの「緑の大地」のほか地下エリア、「銀河の広場」の一部が閉鎖されています。 また、地下にある全ての店が終日臨時休業をしています。 そのほか、向かいにある「ヒサヤオオドオリパーク」も歩道など一部を閉鎖