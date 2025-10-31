鹿児島港本港区に計画されている県の新たな体育館を設計する事業者の選定に向け、県外の2社と県内企業を含む7組が参加することを表明しました。 県は本港区のドルフィンポート跡地に、新たな総合体育館＝スポーツ・コンベンションセンターの整備を計画していて、設計業者については建築や都市計画の専門家ら8人でつくる審査会が選ぶことにしています。 県によりますと、30日の締め切りまでに県外の2社と複数の