タレントの長嶋一茂が３１日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」に出演。スマホでの苦労を語り、共演の高嶋ちさ子から大いに罵倒された。ＬＩＮＥの話題になり、高嶋は「一茂からのＬＩＮＥの返事が遅い」と愚痴をこぼした。これに一茂はそもそも日本語入力が不得手であると弁解し、「だって、俺、漢数字出すのも『いち』って書くの」と吐露した。進行役のサバンナ・高橋茂雄が「『一茂』って書くとき、いちいち『いち』