３１日午後、鹿児島県の奄美大島から沖縄に向けて航行していた海上自衛隊の船艇からごく微量のガソリンなどが流出しました。 奄美海上保安部によりますと、３１日午後２時半すぎ、「海上自衛隊の船艇が奄美大島から沖縄に向けて航行中に、船外機が脱落しそうになった」と、海上自衛隊から鹿児島県の大島支庁徳之島事務所を通じて海保に連絡がありました。 船艇は別の船外機で徳之島・天城町の平土野港に入港し、乗組員と県が船外