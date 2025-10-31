メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市で、幼い姉妹を自宅に放置したとして両親が逮捕される事件がありました。虐待の相談件数が増加の一途をたどる中、新たな子育て支援の取り組みが広がっています。 家庭が安心できる場所であるように、子育ての孤立感を減らそうと広がっている活動があります。 それは、イギリスで始まった「ホームスタート」といわれる「訪問型」の子育て支援。 愛知県長久手市の一般