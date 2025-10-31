太陽系外の遥かかなたから飛来した恒星間彗星「3I/ATLAS」。まだ謎が多い中、ベルギーとアメリカの研究チームによる最新の観測結果で、その組成に関する新たな謎が明らかになりました。この発見のカギは、数十億年の間宇宙を漂う「長旅による“日焼け”」でした。そもそも3I/ATLASとは 「3I/ATLAS」は2025年7月1日に発見された恒星間天体です。通常の彗星とは異なり、太陽系の外から飛来してきました。太陽系の外から