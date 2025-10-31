前の話を読む。サトコから逃げ出し、異動先で働きだしたミチオは指導係になった年上のミサと出会う。次第に惹かれ合い、二人は交際することに。結婚を意識し始めるが、サトコの影は消えていなかった。■彼女と結婚！しかし…■すでに結婚している!?■どういうこと!?■担当者も絶句するまさかの事態…ミチオとミサは結婚することになり、会社にも報告を済ませます。ふたりは式は挙げず、新婚旅行に行くことにしました。その前に婚