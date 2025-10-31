MIZYU¡¢RIN¡¢SUZUKA¡¢KANON¤«¤é¤Ê¤ë4¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡×¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥ºLOCKS!¡×¡ÊËè·îÂè4½µÌÜ ·îÍË¡ÁÌÚÍË22:15º¢¡ÁÊüÁ÷¡Ë¡£10·î27Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃµÄå!¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡×ÆÃÌ¿¶ÉÄ¹½¢Ç¤¤È¾ÅÆîÇµÉ÷¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Êº¸¤«¤é¡Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ÎKANON¡¢RIN¡½¡½¡ÖÃµÄå!¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡×ÆÃÌ¿¶ÉÄ¹¤Ë½¢Ç¤RI