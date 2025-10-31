クマの出没が相次ぎ、学校行事が中止になる中、地元の工務店が支援です。飯田市の小学校で31日、児童が余った木材を使ってはし作りなどに挑戦する木育の特別授業が行われました。「わかんないよ～」「削れたよ！けっこう」作業に苦戦する児童や…。「めっちゃ丸くなってきたんだけど！」余った木材ではし作りに挑戦したのは飯田市の上郷小学校の5年生です。食事の際に使いやすいように木材の角を削る作業を体験しました。飯