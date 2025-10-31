※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。 ■これまでのあらすじ助産師・みくの名前がテレビのアカウントに表示されたことで、妻はすべてを悟る。夫の外出の増加、2人分のレシート、偶然では済まされない証拠の数々。その時、何も知らない夫が「ただいま」と笑顔で帰宅したのだった。夫が帰宅し流れる気まずい空気追及！証拠写真も準備済み…？気まずい空気の真っただ中に上機嫌で帰