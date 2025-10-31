◆第３０回ファンタジーＳ・Ｇ３（１１月１日、京都競馬場・芝１４００メートル）１１月１日に行われる２歳牝馬によるファンタジーＳ・Ｇ３（芝１４００メートル）は、重賞勝ち馬はおらず、キャリアの浅い馬がそろい混戦模様だ。その難解な一戦を「血統」からひもといてみた。ピックアップされるのは、ブラックチャリス。母ゴールドチャリスは２０年のスポーツ報知杯中京２歳Ｓ（当時）など１２００〜１４００メートルで３勝。