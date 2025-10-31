■これまでのあらすじ結婚の報告のため帰省した凛は、彼の海外赴任についていくと伝えた瞬間、母の反対に遭う。かつて母を支えるために留学を諦めた凛にとって、この結婚は“自分の夢を取り戻す”ための一歩だった。だが、離婚を経験した母は娘の将来を案じ、理屈で語る彼の姿に苛立ちを募らせる。「娘の人生をあなたの都合で振り回さないで！」と声を荒らげた母に、彼は静かに「凛さんの夢をご存じですか」と問いかける。突然“夢