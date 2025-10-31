今週１０月２９、３０日の美浦・坂路タイムのベスト１０は以下の通り。最速は３０日のコラソンビートで５１秒２。１１月２日の東京１１Ｒ（天皇賞・秋）に出走するコスモキュランダも、２９日に５１秒９の好タイムを出した。【２９日・美浦】８００メートル〈１〉メイクアスナッチ５１秒４〈１〉マリノトニトゥルス５１秒４〈３〉ベストミーエヴァー（東京１２Ｒ）５１秒７〈４〉コスモキュランダ（天皇賞・秋）５１秒