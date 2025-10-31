ラップグループ「ケツメイシ」が３１日、来年４月から全国アリーナツアーを開催することと、同１月にオリジナルアルバムを発売することを発表した。約２年ぶりとなる全国ツアーは、４月４日の香川公演を皮切りに１１都市１７公演を予定。ファイナルは７月４日の宮城公演となっている。新アルバムは、この日リリースされた「我が者達よ」のほか、「君とレゲエにテキられて」「海岸線サイダー」など全１４曲を収録。ＤＶＤやブ