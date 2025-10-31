『NN4444』『〇〇式』を手掛けた気鋭の映画レーベル「NOTHING NEW」と、累計約４万人を動員した「視える人には視える展」の制作陣が手掛ける「視てはいけない絵画展」が東京・銀座にて開催されることが決定した。期間は11月28日(金)〜12月28日(日)。「視てはいけない絵画展」は、視ることで恐怖が侵蝕する絵画展。“目”を直接視ることが禁止されている絵画や、真相を知ってはいけない絵画など、さまざまな”視てはいけない”理由