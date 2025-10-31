西武からドラフト１位指名を受けた明大・小島大河捕手（２２）が３１日、東京・府中市の同校硬式野球部合宿所で指名あいさつを受けた。東京六大学では今秋のリーグ戦で正捕手として全１０試合に出場し、３７打数１６安打１本塁打９打点、リーグ３位の打率４割３分２厘で同校の５季ぶりの優勝に貢献した右投げ左打ちの「打てる捕手」。広池球団本部長も「１球目からしっかりタイミングが取れて、いい打球を出せるというところは