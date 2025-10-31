31日未明、湯沢町の関越自動車道・上り線でキャリアカーが逆走し、パトカーと衝突する事故がありました。キャリアカーを運転していた男は3日前にも高速道路を逆走して逮捕されていました。公務執行妨害の疑いで逮捕されたのは埼玉県さいたま市に住む会社員・飯野義行容疑者48歳です。警察などによりますと、飯野容疑者は31日午前2時過ぎ、湯沢町の関越道・上り線でキャリアカーを運転し、パトカーに