10月31日、元バスケットボール男子日本代表の満原優樹が、プロバスケットボール選手としての現役を引退することを発表した。 満原は1989年12月27日生まれの35歳。能代工業高校時代にインターハイを制し、東海大学を経て2012年に日立サンロッカーズ（現サンロッカーズ渋谷）へ入団した。日本代表にも招集された実績を持ち、2019－20シーズンからは琉球ゴールデンキングス、