1票の格差をめぐり、弁護士が2025年の参院選の無効を求めた裁判で、広島高裁は違憲状態と判断しました。この裁判は、2025年7月の参院選で、1票の格差が最大3.13倍だったなどとして弁護士ら3人が広島県選挙区の選挙無効を求めているものです。31日の判決で広島高裁は、「今回の選挙の投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあった」と指摘。一方、「1票の格差が3年前の選挙から極端に悪化したとはいえない」