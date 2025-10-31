【その他の画像・動画等を元記事で観る】 世界で人気のキャラクター・アニメーションコンテンツ『Spookiz』（読み：スプーキッズ）が、約5年ぶりとなる新シーズン『Spookiz -Monsters Awakening-』のEpisode 1を公開した。 ■モンスターの真の力をよみがえらせるためテング探しの旅へ Spookizは、作品発表の基盤となっているYouTubeアカウント登録者数622万人（10月30日現在）、総再生回数32億回