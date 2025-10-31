サンフレッチェは11月1日にルヴァンカップ決勝に挑みます。この大会に深い縁を持つのが加藤陸次樹選手です。あの日流した涙を歓喜へ変えたい思いに迫りました。■サンフレッチェ広島加藤陸次樹選手「夢に見た光景だと思っているので、チャンスを目の前にして興奮というか楽しみな心境。」フォワード、加藤陸次樹。チームのためにハードワークを続ける攻撃の要です。サンフレッチェの育成組織出身の加藤