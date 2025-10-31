NHK神戸放送局が27日（月）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）に所属するヴィクトリーナ姫路の試合を生中継することを発表した。 今回、兵庫県内向けに生中継されるのは、11月2日（日）にヴィクトリーナ・ウインク体育館にて開催されるSVリーグ女子第4節GAME2 姫路vsSAGA久光スプリングスの一戦。試合は14:05開始で、生中継は14:00よりスタートする。当日の実況は広坂安伸さん、解説は