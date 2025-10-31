秋篠宮家の次女佳子さまは３１日、東京・上野の上野の森美術館で開催中の展覧会「正倉院ＴＨＥＳＨＯＷ」（読売新聞社など主催）を鑑賞された。同展は正倉院（奈良市）の宝物の魅力に最新のデジタル技術で迫るもので、佳子さまは高精細な３Ｄデジタルデータを基に制作された宝物の映像を熱心に視聴された。宝物に描かれている動物や花鳥、図柄など、多様な文様のパネルが並ぶ展示スペースでは、案内役に「切り取られるとま