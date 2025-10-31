お笑いコンビ「メッセンジャー」のあいはらが３１日、ＭＢＳラジオ「メッセンジャーあいはらのＹｏｕはこれから！Ｅｖｅｒｙｄａｙ」に出演。歌手・工藤静香に関する話題を勝手に考察した。同ラジオでは、工藤がインスタグラムで手料理を公開したというニュースを紹介。それによると、工藤は「鶏、ごぼう、舞茸の炊き込みご飯。食べ切り一合しか炊かないので、鶏肉１パックの半分を炊き込みご飯、その残りをそばつゆに」と記述