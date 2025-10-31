ワールドシリーズ第6戦前日米大リーグ・ドジャースは30日（日本時間31日）、ワールドシリーズ第6戦の前日練習を敵地ロジャーズ・センターで実施。デーブ・ロバーツ監督にアクシデントが発生し、ファンを笑わせている。練習中、突然始まった監督とキム・ヘソン内野手の競走。俊足で知られた現役時代の監督は大きなヘッドスタートを得たが、二塁を回る際に足を滑らせ転倒。キム・ヘソンは悠々と勝ち、監督は苦笑いで立ち上がった