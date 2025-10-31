テレビ東京は11月1・8日の2週にわたって、“乙女のお金事情”をのぞき見するガールズトークバラエティー『深夜の金欲 乙女の会』（深1：25）を放送する。【写真】三者三様の決めポーズを見せた渋谷凪咲＆大久保佳代子＆薄幸MCは大久保佳代子、薄幸（納言）、渋谷凪咲。タイプも金銭感覚もまったく異なる3人が、「投資」「借金」「貯金」など、お金をめぐるリアルなテーマで本音トークを繰り広げる。番組では、思わずツッコミ