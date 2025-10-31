1999年11月、名古屋市西区のアパートで、当時32歳の主婦が殺害された事件で、警察は市内に住む、69歳の女を殺人の容疑で逮捕しました。 【写真を見る】名古屋・西区の主婦殺人事件 69歳女を逮捕 “被害者の夫の知人”で容疑認める 26年前の未解決事件に進展 愛知県警 この事件は1999年11月、名古屋市西区のアパートで、主婦の高羽奈美子さん（当時32歳）が殺害されたものです。警察はきょう、高羽さんの首などを刃物