警察によると、10月31日の午後3時20分ごろ、山形市元木二丁目地内でクマ1頭の目撃情報がありました。 【画像】まさかこんなところにクマが（地図） 場所は、近くに川が流れているものの住宅地。わずか100メートル程度の距離に桜田小学校があります。 これまでに人的・物的被害は確認されていないということですが、クマが付近に潜んでいる可能性があるため、警察は「付近にお住まいの方や通行される方は十分ご注意くださ