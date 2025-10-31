グルメにスイーツも。北の大地の恵みが、一堂に集結です。 長崎市の浜屋百貨店で、北海道の物産展が始まりました。 大玉のホタテと濃厚なウニを一緒に楽しめる贅沢な「海鮮弁当」。 サクサクの衣に包まれた揚げたてのコロッケも。 大自然が生んだおいしさが勢ぞろいです。 31日から始まった、恒例の「北海道の物産と観光展」。 今回は初出店の9店舗を含む、54店舗が出店しています。 入り口では