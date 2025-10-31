タレントの柏木由紀（34）が31日、都内で行われた「進化する伝統」本格焼酎と泡盛フェアに登場した。「本格焼酎＆泡盛の日」である11月1日を記念し行われた同イベント。「焼酎は一番大好きでよく飲んでいるお酒。父が毎日焼酎を飲んでいて、飲んでいる時が一番幸せそうだった。私も大人になったら焼酎を飲みたいと思っていました」と幼少期を振り返った。鹿児島県出身で「芋焼酎が大好き。『だいやめ』が好きで、お店でも飲