１１月１日は東西で新馬戦４レースが行われる。仕上がり、将来性、勝負気配の３項目から、それぞれ上位３頭を選出した。【東京４Ｒ・ダート１４００メートル＝１６頭立て】▼仕上がり１２タイキプレジール５メリティス３メビウスロマンス▼将来性１１ギルドホール１６リリーサンライズ１３ビルバンテ▼勝負気配１１ギルドホール１６リリーサンライズ１２タイキ