ネクスペリアのロゴ＝2024年6月、ドイツ・ハンブルク（ロイター＝共同）【ブリュッセル共同】ロイター通信は31日、オランダ半導体企業ネクスペリアが中国工場向けの半導体材料の供給を停止したと報じた。支払い条件に関する契約が守られなかったためという。ネクスペリアの経営の混乱で自動車向け半導体は不足感が強まっており、長期化すれば自動車生産への影響が拡大するのは必至だ。中国資本のネクスペリアを巡っては、オ