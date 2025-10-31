将棋の最高棋戦で、藤井聡太竜王（２３）（名人、王位、棋聖、棋王、王将）に佐々木勇気八段（３１）が挑戦する第３８期竜王戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・野村ホールディングス）の第３局が３１日午前９時、京都市の世界遺産・仁和寺で始まった。午後６時、佐々木八段が５０手目を封じて１日目を終えた。竜王５連覇と永世竜王の資格がかかる藤井竜王が開幕２連勝し、本局を迎えた。ここが踏ん張りどころとなる佐々木