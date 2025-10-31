「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１７・５」（１１月１日、都内某所）朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技大会を前に、前日会見が行われ、まさかの流血沙汰が起こった。大阪喧嘩自慢でシェンロン、ダイスケの後輩であるボクは、しゅーと対戦予定だが、会見終盤に乱闘が繰り広げられた。ボクは会見当初、「３回勝ったらラウンドガールとお泊まりデートいきたいです。いいですか？」とラウンドガールをナンパしていた。