11月2日（日）に東京競馬場で行われる、第172回天皇賞・秋（3歳上オープン・G1・芝2000m・1着賞金＝3億円）の枠順は下記の通り。秋の古馬中距離王者決定戦。上半期のグランプリホース・武豊騎乗のメイショウタバルは8枠13番に入った。ここも思い切った逃走劇が予想され府中の長い直線でどこまで！？好メンバーが揃った注目の発走は15時40分。【武豊日記】長いこと騎手を続けてきたことのご褒美皐月賞馬、菊花賞馬など好メンバー