天皇、皇后両陛下主催の秋の園遊会のご招待を受けるという大変な名誉を授かり、昨日28日、東京・元赤坂の赤坂御苑に参上してまいりました。皇室の皆様とのご面会は天皇賞に騎乗するより緊張しましたが、特に皇后陛下、長女愛子さまは馬が大好きなご様子で、うれしくなるぐらいお話がはずみました。皇宮警察でスペシャルウィーク産駒が働いているという話題も、初めて聞かせていただいたことで、終わってみたら本当に楽しかったで