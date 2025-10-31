今週は土曜京都、日曜東京での騎乗。土曜ファンタジーステークスにはメイショウハッケイで、日曜の天皇賞・秋ではメイショウタバルで参戦する。共に有力馬の2頭。特に天皇賞・秋は上半期のグランプリホースでの参戦。折り合いが難しい面がありながらも気分よく行けた時の逃げ脚は一級品。金曜から土曜にかけてのひと雨も味方に！？府中の直線を逃走するはず。【宝塚記念】武豊「本当に格別です」メイショウタバルが鮮やかな逃げ