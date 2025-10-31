レプリカでは実現できない“JWLを超える安心感”！レイズが、東京ビッグサイト（東京都江東区）で2025年10月30日〜11月9日（一般公開は10月31日から）に開催される「ジャパンモビリティショー2025」へ出展しています。開幕前日の29日、ブースが報道陣に公開され、レーシングホイール、OEMホイール、アフターマーケット向けホイールなど、同社が展開する幅広い製品群が紹介されました。「すべてのレイズホイールユーザーに最大限